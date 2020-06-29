Çöllerin ortasında yer alan pistlerde birbirinden farklı yarışlara ev sahipliği yapan Stunt Car Challenge 3 oyuncularına keyifli zaman geçirtmeye devam ediyor.

Yarış oyununa benzeyen ancak App Store ve Play Store üzerinde arcade oyunu olarak yayınlanan Stunt Car Challenge 3 bünyesinde oyunculara farklı araç modelleri sunuyor.

Oyuncularına çeşitli zorluk dereceleri de sunan başarılı yapım da oyuncular araçları ile yangın halkalarının içerisinden geçecek, araçları ile akrobatik hareketler yapabilecek, çevrimiçi olarak arkadaşları ile kapışabilecekler.

Zorlu seviyelerin de yer aldığı yapım içerisinde oyuncular eğlenceli bir oynanışın yanı sıra araçlarını yükselterek daha etkili bir hale de getirebilecekler.

Oyuncular kolay kontroller eşliğinde onlarca farklı aracı deneyimleyerek seviyeleri tamamlamaya çalışacaklar.

Oyuncular tarafından 4.3 olarak değerlendirilen yapım, 5 milyondan fazla oyuncu tarafından oynanıyor.