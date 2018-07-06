Subject 8, yan kamera bakış açısından oynanış sunan arcade oyunu. Bilim-kurgu temalı filmlerde karşılaştığımız karakterleri karşımıza çıkaran oyun, reflekslerimizi sınıyor. Gelecek temalı oyunları seviyorsanız, el çizimi, sanat eseri diyebileceğim grafiklerle süslü bu oyundan kafanızı kaldıramayacaksınız.

Japon imzası taşıyan side-scrolling arcade oyunda özel güçleri olan, çıplak elle kendisine zarar vermeye çalışanları etkisiz hale getirebilen bilim-kurgu filminden fırlamış bir karakterin yerine geçiyoruz. Sadece üç düşman var. Ruh gibi yürüyen kılıçlılar, motosiklet çeteleri ve kör uçan insanlara karşı tek başımıza savaşıyoruz. Yalnız oyun aşırı derecede zor. İlerledikçe hem düşmanların sayısı artıyor, hem de daha hızlı üzerimize yürüyorlar. Bu noktada refleksler konuşmaya başlıyor. Her düşman farklı şekilde ölüyor. Kılıçlıları üzerlerine dokunarak, motosikletlileri üzerlerinde aşağı/yukarı kaydırarak, uçanları da üzerlerinde sağa/sola kaydırarak öldürüyoruz.