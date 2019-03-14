Super Brawl Universe, Nickelodeon çizgi filmlerinden karakterlerin yer aldığı arcade aksiyon oyunu. SüngerBob, Invader Zim, Kid Danger, Danny Phantom ve daha birçok ikonik Nick karakterleriyle ikili dövüşlere giriyorsunuz. Turnuvaların da olduğu eğlence dolu bir süper kahraman oyunu karşımızda. Üstelik indirmesi de oynaması da ücretsiz!

Sadece küçüklerin değil, büyüklerin de izlediği çizgi filmler yayınlayan Nickelodeon, sevilen karakterleri buluşturan dövüş oyunuyla karşımıza çıkıyor. Super Brawl Evreni adını taşıyan Android oyunda çizgi filmlerde sıklıkla gördüğümüz süper güçlere sahip karakterlerin bulunduğu oyunda takımınızı kurup arenada mücadele ediyorsunuz. Krusty Krab, The Loud House, The Avatar Air Temple gibi karakterleri gördüğümüz yerlerde karşılaşmalar oluyor. Slime’ları toplayarak karakterlerinizi geliştirebiliyorsunuz. Unutmadan, teke tek / üçe üç dövüşlerden hikaye moduna oyunda birçok mod var.