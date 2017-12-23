Android işletim sistemli tablet ve akıllı telefonlarda oynanabilen Super Evolution 2 mobil oyunu mobil oyunu, serinin ikinci oyununda çok daha gelişmiş bir halde geri dönen ve kartlarla oynanan heyecan dolu bir anime rol yapma oyunudur.

Super Evolution 2 mobil oyununda anime tarzı karakterlerin tadını çıkarırken serinin ilk oyununu oynayanlar için karakter bolluğu hemen dikkat çekecek. Ayrıca anime karakterleri seven ancak Super Evolution oyununu hiç oynanamamış kullanıcılar da bu oyunu çok sevecektir.

Super Evolution 2 mobil oyununda önemli olan karakterlerinizi level atlatmak ve geliştirmek bir RPG oyunu olduğundan görsel efektler de oyunda detaylıca düşünülmüş. Karakteriniz hem özellik olarak hem de fiziki olarak gelişim gösterecek. Ayrıca kartlar aracılığıyla yaptığınız hamleleri görsel efektlerle de izleyeceksiniz. Ara sıra ortaya çıkan sinematikler de oyuna renk katacak. Dinamik ve sürükleyici bir oyun olan Super Evolution 2 kartlı rol yapma oyununu Google Play Store’dan ücretsiz indirebilirsiniz.