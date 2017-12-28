Super Jump League, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir aksiyon oyunu olarak dikkatimizi çekiyor. Harika bir deneyim yaşayabileceğiniz oyunda zıplayarak rakiplerinizi alt etmeye çalışıyorsunuz.

Dünyanın dört bir yanındaki oyuncularla gerçek zamanlı olarak oynayabileceğiniz oyunda sürekli zıplayarak rakiplerinizi alt etmeye çalışıyorsunuz. Eğlenceli bir oyun olarak nitelendirebileceğim oyunda benzersiz mekanikler bulunuyor. 2 ve 4 kişilik olarak oynayabileceğiniz oyunda platformlar arası zıplayarak yer değiştiriyor ve rakiplerinizi yakalamaya çalışıyorsunuz. Renkli grafikleriyle de dikkat çeken oyunda bazı özel güçleri de kullanabiliyorsunuz. Farklı karakterlerin kilitlerini de açabileceğiniz oyunda işiniz bir hayli zor. Kupalar kazanarak lider olabileceğiniz oyunda keyifli bir deneyim yaşayabiliyorsunuz. Arkadaşlarınızla birlikte de oynayabileceğiniz Super Jump League oyununu mutlaka denemelisiniz. Kolay kontrolleri ve bağımlılık yapıcı etkisiyle de ilgi çeken Super Jump League sizleri bekliyor.

Super Jump League oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.