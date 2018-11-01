Supersolid tarafından geliştirilen Super Penguins mobil platformda aksiyon oyunları arasında yer alıyor. Tamamen ücretsiz olan mobil aksiyon oyunu renkli ve eğlenceli içerikleri ile beğenileri toplamaya devam ediyor.

10 milyondan fazla oyuncu tarafından deli gibi oynanan başarılı yapım basit dokunmatik kontrolleri ile hemen hemen her kesime hitap ediyor. Tamamen eğlenceye yönelik bir yapıya sahip olan mobil yapım da birbirinden farklı hayvanlar yer alıyor. Farklı seviyelere sahip olan bu hayvanlar ile renkli içerikler eşliğinde oyunlar oynayacak ve seviyelerini yükseltmeye çalışacağız.

Oyun içerisinde karşımıza çıkan altınları toplayacak ve engellere takılmadan ilermeye çalışacağız. Dileyen oyuncular hayvanını değiştirebilir ve farklı karakterler ile oyunlara dahil olabilirler. Hızlı ve tempolu bir yapı ile oynanacak olan Super Penguins’de kar temalı bir harita üzerinde kayacak ve rampalardan uçarak keyifli anlar yaşayacağız. Google Play’de 4.3 gibi bir incelemeye sahip olan yapım 10 milyondan fazla oyuncusu ile keyifle oynanmaya devam ediyor.

İyi eğlenceler dileriz.