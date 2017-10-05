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Super Phantom Cat 2 1.26 (Android)
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Super Phantom Cat 2

1.26
Android
Super Phantom Cat 2
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Erkan Calp
Erkan Calp

Kedili süper eğlenceli bir platform oyunu

Super Phantom Cat 2, Android telefon ve tabletinize çocuğunuz / küçük kardeşiniz için indirip gönül rahatlığıyla oynaması için vereceğiniz yapımlardan biri. Özellikle kızların severek oynayacağını düşündüğüm oyunda süper güçlere sahip bir kedi karakter olan Ari’yi kontrol ediyorsunuz.

Son derece kaliteli görseller sunan platform oyununda Ari’nin uzaylılar tarafından kaçırıldığı söylenen kız kardeşini bulmasında yardımcı oluyorsunuz. Genellikle tek gözlü yaratıklarla karşılacağınız bu yolculukta hayatta kalmak için tüm süper güçlerinizi kullanmanız gerekiyor. Balonlarla uçma, duvarları kırma, canavarları kendi boyunuza çekme ve buz heykellerine döndürme gibi birçok yeteneğe sahipsiniz. Daha da güzeli; bu tehlikeli yolculukta size eşlik edecek arkadaşlarınız (gitarist, dansçı, sihirbaz, patenci, kovboy, şampiyon) var.

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