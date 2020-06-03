Super Tank Blitz, Android platformunda ücretsiz oynanabilir onlarca online tank oyunundan biri. Tank savaş oyunlarını seviyorsanız, Super Tank Blitz’i kesinlikle oynamalısınız. Google Play’de en çok indirilen tank oyunlarından biri olan Super Tank Rumble’ın geliştiricilerinden. 100MB altında boyuta sahip eğlenceli bir tank oyunu, tavsiye ederim.

Super Tank Blitz oyununda dünyanın dört bir yanından oyuncularla gerçek zamanlı, heyecan verici savaşların içine giriyorsunuz. 1’e 1 veya 2’li takımlar halinde oynama seçeneği sunan tank oyununda seçilebilir 12 komutan var ve tankları kendiniz tasarlayabiliyorsunuz. Savaşarak tank parçalarını topluyor ve tanklarınızı geliştirerek süper güçlü hale getiriyorsunuz. Oyunda iyi bir strateji izlemek kadar yaratıcılık da önemli. Arenaya çıktığınızda yaratıcılığın önemini daha da iyi oluyorsunuz. Bu arada diğer oyuncuların tasarladığı tankları da alabiliyorsunuz.

Super Tank Blitz Android Online Tank Oyunu