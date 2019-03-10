Survivor Dangerzone zombi kıyametinde hayatta kalanları kontrol ettiğiniz aksiyon ve hayatta kalma oyunudur. Amacınız neredeyse terk edilmiş bir şehirde her türlü kaynağı araştırmak, diğer kurtulanları kurtarmak ve yolunuzu geçen tüm zombileri yok etmek üzerine kurulu.

Dangerzone zengin bir silah ve destek sistemi çok sayıda farklı zombi ve hayatta kalanlar da dahil olmak üzere bir zombi oyunudur. Şehir kalıntılarında zombilere karşı savaş, her türlü kaynağı ve materyali topla, güvenli evini inşa et ve çeşitli silahlar ve ekipmanlar üretmelisin. Belki de en sonunda şehirden çıkma şansı olacak.

Kaynakları toplamak veya bir zombiye saldırmak için ekrana dokunmanız yeterlidir. Oyunda her eylem sadece birkaç dokunuş uzakta. Hadi sen de bu zombi dolu dünyaya giriş yap!