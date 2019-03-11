Mobil oyun dünyasında aksiyon ve macera kategorisinde kendine yer bulan Tag with Ryan, Android ve İOS işletim sistemine sahip tüm cihazlarda keyifle oynayabileceğiniz eşsiz bir oyun olarak göze çarpıyor.

Özellikle 6 yaş ile 12 yaş arasındaki çocuklar için tasarlanmış bu oyun, etkileyici grafikleri ve ses efektleri ile oldukça dikkat çekiyor. Oyunun amacı, farklı karakterler ile çeşitli engellerin olduğu parkurlarda hızla ilerlemek ve puan toplamaktır. Oyunda karakterinize giydirebileceğiniz çeşitli kostümler bulunmaktadır. Bu kostümlerin her biri farklı özelliklere sahiptir.

Olabildiğince uzun süre parkurda ilerlemeli ve maksimum puana ulaşmalısınız. Bu sayede seviye atlayabilir ve sonraki bölümleri aktif hale getirebilirsiniz. Parkurlarda hızla ilerlerken karşınıza çıkan engelleri aşmak için karakterinizi zıplatabilir ve farklı yönlere çekebilirsiniz. Böylece engellere takılmadan bol miktarda puan kazanabilir ve karakteriniz için farklı kıyafetlerin kilidini açabilirsiniz.

Hiçbir ücret ödemeden cihazınıza indirebileceğiniz ve sürükleyici özelliği sayesinde sıkılmadan oynayabileceğiniz Tag with Ryan, bir milyondan fazla oyun severin tercih ettiği kaliteli bir oyun olarak ön plana çıkmaktadır.