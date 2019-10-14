Akıllı telefonunuzda bir dedektif olmak ister misiniz? Eğer cevabınız ‘evet’ ise Taken Souls: Blood Ritual adlı oyun tam da sizlere göre diyebiliriz. Mobil oyuncuların yakından tanıdığı Icestone yeni oyunu olan Taken Souls: Blood Ritual’ı hem Android hem de iOS platformunda oyuncuların beğenisine sundu.

Mobil macera oyunları arasında yer alan yapım oynaması ücretsiz yapısı ile yüzleri de güldürdü. Londra’da geçen bir macera oyununa giriş yapacağımız Taken Souls: Blood Ritual’de oyuncular birbirinden farklı cinayetleri araştıracak, katillere dair ipuçları toplayacak ve adaleti sağlamaya çalışacaklar.

Gizli nesneleri arayacağımız yapımda mini oyunları çözecek, ilerlemeye çalışacağız. 1860’lı yılları konu alacak olan yapımda 30’dan fazla bulmaca ve beceri de bulunacak. Profesyonel sesli mesajlar, 3 farklı oynanış modu, gizli koleksiyonlar ve daha fazlası karşımıza çıkacak olan içerikler arasında yer alıyor.