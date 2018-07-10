Talking Tom Cake Jump, Konuşan Tom ve arkadaşlarıyla dünyanın en uzun pastasını yapmaya çalıştığınız süper eğlenceli bir mobil oyun. Talking Tom Türkçe adıyla Konuşan Tom serisiyle büyüyen çocuğunuz veya küçük kardeşiniz için indirebilirsiniz, hoşuna gidecektir. Çizgi film tadında, animasyonlarla güçlendirilmiş hoş görseller sunuyor.

Mobil platformda her oyunu milyonlarca indirmeye ulaşan popüler geliştirici Oufiti7’nin yeni oyunu Talking Tom Cake Jump’ta Konuşan Tom ve onun biricik sevgilisi Konuşan Angela başta olmak üzere serinin sevilen isimleri pasta yapımı için buluşuyor. Dünyanın en büyük pasta yapımı için harekete geçen karakterlerimize yardımcı oluyorsunuz. Leziz meyveli ve çikolatalı pastaları üst üste dizmeniz yeterli oluyor. Her pasta ekleyişinizde karakterler tepki gösteriyor, yükseldikçe sevinçleri artıyor.