Talking Tom Hero Dash, Konuşan Tom ve sevgilisi Angela’nın yanında onların en iyi arkadaşlarını süper kahraman olarak gördüğümüz yepyeni bir Konuşan Tom oyunu. Küçük - büyük herkesi ekran başına kilitleyen popüler serinin yeni oyununda dünyayı rakun çetelerden kurtarmaya çalışıyoruz.

Mobilde en çok oynanan seri oyunlardan Talking Tom Türkçe adıyla Konuşan Tom’un yenisinde yediden yetmişe herkesin sevgisini kazanan sevimli karakterlerimiz süper güçleri olan kahramanlar olarak karşımıza çıkıyor. Oyun, sonsuz koşu tarzında. Gökdelenlerle dolu şehirler, tropik plajlar, Çin’in küçük yerlerini anımsatan bölgeler, farklı yerlerde çatılar arasında atlama, vinçlerde sallanma, yolcu gemileriyle yarışma ve daha nice aksiyona giriyoruz. Yalnız oyunda tek yaptığımız engelleri atlatmak değil; rakun çetesinin de işini bitirmemiz gerekiyor. Dünyayı yaşanmaz hale getiren rakunları yok ederek yeni karakterleri oyuna dahil ediyoruz.

Talking Tom Hero Dash Özellikleri