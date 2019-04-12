Talking Tom Splash Force, Konuşan Tom, Angela ve arkadaşlarıyla rakunlara karşı su savaşına girdiğimiz bir mobil oyun. Küçük - büyük herkesin sevgisini kazanmayı başaran yaramaz kedimiz Tom ve onun sevgilisi Angela, arkadaşlarını kaçıran alçak rakunlara karşı savaş veriyor. Oyunu hemen Android telefonunuza indirin ve maceraya katılın.

Mobil platformda en çok indirilip oynanan seri oyunlardan biri olan Talking Tom’un yenisinde Tom, Angela ve yanlarından ayrılmayan arkadaşlarını su savaşı yaparken buluyoruz. Arkadaşlarını kafese hapseden rakunları etkisiz hale getirmek için su balonlarını kullanan karakterlere yardım ediyoruz. Hayvanların evlerini yakıp yıkan hain rakunlara günlerini gösterdikten sonra anahtarları buluyor ve arkadaşlarımızı özgürlüklerine kavuşturuyoruz. Orman, çöl, tropikal ada, buz dünyası ve daha birçok yerde su savaşına giriyoruz. Karakterler için ilginç kostümler (korsan, astronot, kral…) var ancak arkadaşlarımızı kurtardıkça açılıyorlar.