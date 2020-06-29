Aksiyonun tavan yaptığı bir atmosfere ev sahipliği yapan Taming Master rol oyunları arasında yer alıyor.

Bünyesinde birbirinden farklı 300 hayvana yer veren başarılı oyun da kusursuz derecedeki grafik açıları oyuncuların beğenisini kazanıyor. Ücretsiz yapısı ile kısa sürede büyük bir çıkış yakalayan oyun zengin içeriği ile oyuncuları tatmin ediyor.

Birbirinden farklı alanlarda savaşacak olan oyuncular seçtikleri hayvanlar ile desteler oluşturabilecek, bu desteleri yükselterek daha etkili bir hale getirebilecekler.

Yedi farklı özelliklere sahip çeşitli hayvanlar eşliğinde oynanabilen yapım da oyuncular düşmanları etkisiz hale getirebilmek için çeşitli kombinasyonlardan da faydalanabilecekler.

Benzersiz desteler yaparak zaman geçirecek olan oyuncular şık görsel efektler ile de karşılaşma fırsatı elde edecekler.

Ücretsiz olarak yayınlanan Taming Master mobil platformda 4.0 gibi bir inceleme platformuna sahip.