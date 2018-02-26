Tank Battle Heroes: World of Shooting, Android platformuna özel çıkış yapan tank savaşı oyunu. Favori tankınızı seçip direkt aksiyona giriyorsunuz ancak gerçek oyunculara karşı online savaşmak yerine verilen görevleri yerine getirmeye çalışıyorsunuz. Üst düzey görseller sunan tank oyununu oynamanızı isterim. İndirmesi de oynaması da ücretsiz!

Modelleme harikası tanklarla savaşlara girdiğiniz oyunun başlangıcında eğitim bölümü karşınıza çıkıyor. Düşman tanklarını nasıl bombalayıcığınızdan duvarları nasıl aşacağınıza her şeyi öğrendiğiniz bu bölümü geçtiğinizde yardımcıların kapatıldığı esas görevlere katılıyorsunuz. Bu noktada diğer tank savaş oyunlarından farklı bir oynanış sunduğunu belirtmek gerek. Düşman tankları yapay zeka tarafından kontrol ediliyor ve multiplayer oynama seçeneği yok. Bazen çölün ortasında, bazen ormanın derinliklerinde, bazen de buzların üzerinde savaşıyorsunuz. Görevleri tamamladıkça tankınız için yeni yükseltmelerin kilidi açılıyor.

Tank Battle Heroes: World of Shooting Özellikleri: