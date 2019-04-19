Tank Battlegrounds, Android platformuna özel çıkış yapan online tank savaş oyunu. Battle royale oyunların formunda hazırlanan çok oyunculu (multiplayer) tank oyununda dünyanın dört bir yanından oyuncularla mücadele ediyor, hayatta kalmayı başaran son oyuncu olmak için stratejik ve taktiksel becerilerinizi gösteriyorsunuz.

PUBG, Fortnite gibi Battle Royale oyunların tanklı versiyonu diyebilirim. Oyuna ilk başladığınızda seçilebilir tek tank var ancak seviye atladıkça yeni tankların kilidi açılıyor. Savaş alanında yeni tanklar görebilirsiniz lakin onları sürmek için öncelikle kilitlerini açmanız gerekiyor. Hangi tankı alacağınıza karar veremediğinizde kiralama seçeneğini değerlendirmenizi öneririm. Tankı kiralayarak test sürüşü yapabiliyorsunuz. Oyunda seviye sisteminin olduğunu söylemiştim. Seviye yükseldikçe daha güçlü tankların kilidi açılmakla beraber daha zor vurulan düşmanlar karşınıza çıkmaya başlıyor. Oynanışa geçecek olursam; Geri sayımın ardından haritayı keşfe çıkıyorsunuz. Haritalar orta büyüklükte lakin beyaz alanın dışına çıkmama kuralı olduğundan düşman tankları bulmak o kadar da uzun sürmüyor. Tabii ki; düşmanlarınız da sizi aynı kolaylıkta buluyor. Haritayı gezmenizi tavsiye ederim. Haritaya rastgele dağıtılmış bonuslar oluyor. Tankınızı onarımanız, tankınız için yeni parça bulmanız ya da yeni yükseltmiş tanka denk gelmeniz olası. Ayrıca her gün dağıtılan kasalardan da güzel ödüller çıkıyor.