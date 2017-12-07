Eğlenceli ve sevimli bir tankı kontrol ettiğiniz oyunda önünüze çıkan engelleri ortadan kaldırarak ilerliyor ve yüksek puanlara ulaşıyorsunuz. Bir hayli zevkli deneyim sunan oyunda arkadaşlarınıza da meydan okuyabiliyor ve kimin daha iyi olduğunu gösterebiliyorsunuz.

Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz oyunda renkli görseller ve kaliteli grafikler yer alıyor. Dikkatli bir şekilde ilerlemeniz gereken oyunda zorlu görevlerin de üstesinden gelmeniz gerekiyor. Efsanevi mücadelelerin yer aldığı oyunda keyifli bir deneyim yaşayabiliyorsunuz. Eğer zevkli ve eğlenceli bir oyun arayışınız varsa Tank Buddies ile bu arayışınıza son verebilirsiniz. 5 farklı eşsiz tankı kontrol edebileceğiniz oyunda farklı özel güçlere de sahip olabiliyorsunuz. Kötülüklerle mücadele ettiğiniz oyunda işiniz bir hayli zor. Çocukların da beğenerek oynayabileceğini düşündüğüm Tank Buddies oyununu mutlaka telefonlarınıza indirmelisiniz. Düz bir yolda ilerlediğiniz ve önünüze çıkan düşman tanklarını yok etmeye çalıştığınız oyunda becerilerinizi sonuna kadar sınamalısınız. Büyük düşmanları da alt etmeniz gereken bu oyunu kaçırmayın.

Tank Buddies oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.