TankCraft 1: Arena, savaş tanklarının arenada birbirine girdiği gerçek zamanlı stratejik savaş oyunu. Android platformunda ücretsiz indirilebilir olan MOBA (Çok Oyunculu Çevrimiçi Savaş Arenası) oyunda geniş bir haritada bireysel olarak ya da takım halinde mücadele ediyorsunuz. .io formatında online oyunları seviyorsanız, tank savaş oyunlarına bayılıyorsanız, boyutuna göre harika grafikler sunan bu oyuna bir şans vermelisiniz.

Klasik savaşın, mücadelenin ön planda olduğu tank oyunu TankCraft.io'nun yenilenmiş sürümü olarak karşımıza çıkan TankCraft 1: Arena’da sınırlı süreli arena savaşlarına giriyorsunuz. Sadece gerçek oyuncuların katıldığı savaşlar iki farklı şekilde oluyor. Tüm düşman tanklarına tek başınıza girebildiğiniz gibi 3'e 3 veya daha fazla oyunculu takımlara katılıp birlikte savaşmanın keyifini çıkarabiliyorsunuz. Farklı birçok tank var. Tahmin edeceğiniz üzere zaferle sonuçlanan her savaş, sizi daha da güçlendiriyor ve yeni tank, yükseltmelerin kilidi açılıyor.