TankCraft 2: Build & Destroy, kendi üssünüzü kurup tanklarınızla düşman bölgelerine girdiğiniz savaş odaklı bir mobil oyun. Geliştiricisinin hafifletilmiş MOBA shooting oyunu olarak öne çıkardığı, bana göre online tank savaş oyununda kendi kuralları olan 4 farklı oyun modunda düşmanla çarpışıyorsunuz.

Biraz çizgi filme kaçan grafiklere sahip gerçek zamanlı strateji savaş oyunu TankCraft 2’de haritaları da tasarlayabiliyorsunuz. Oyunun kuralları ve karşılacağınız düşman sayısı seçtiğiniz moda göre değişiklik gösteriyor. Fethet/ modunda (3’e 3) hedefi ele geçiriyor ve enerji kovalarını alıyorsunuz. Savunma modunda (3’e 3) düşman üssünü yok ediyorsunuz. Hayatta Kalma modunda (10 oyuncu) son sağ kalan olmaya çalışıyorsunuz. Boss modunda (5’e 1) boss mu yoksa avcı mı olduğunuzu göstermeniz isteniyor.

TankCraft 2: Build & Destroy Özellikleri