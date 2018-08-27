Tap Cats: Battle Arena (CCG), kedili kart savaş - strateji oyunu olarak Android platformunda yerini alıyor. Kart toplayarak ilerlemeye dayalı online savaş oyunlarını seviyorsanız, kedilerin diğer yüzlerini gösteren bu yapım hoşunuza gidecek. İndirmesi de oynaması da ücretsiz!

Dünyanın dört bir yanından oyuncularla (PvP) ve yapay zekayla (PvE) oynayacağınız bir kart savaş oyunu Tap Cats: Battle Arena. Kedileri birer savaşçı olarak karşımıza çıkaran oyunda stratejik düşünme çok önemli. Arenaya adım atmadan önce belirlediğiniz strateji dahilinde kedi kartları hazırlıyor, savaş esnasında kedilerin kapışmasını izliyorsunuz. Savaş anında çok müdahale etme şansınız yok. Kritik dokunuşlarla savaşa yön veriyorsunuz. Elbette her savaş sonunda kedileriniz güçleniyor, yeni kedi kartların kilidi açılıyor ve kartları eşleştirip daha güçlü kartlar elde edebiliyorsunuz. Yüzlerce kedi dışında onları savaşta yönetecek 10 farklı kahraman var.