Son yıllarda mobil platforma yönelik yeni oyunlar üzerinde çalışan Social Point yeni bir oyununu yayınladı.

Mobil klasik oyunları arasında yer alan ve iki farklı mobil platformda ücretsiz olarak oynanabilen Tasty Town ile bir kafeyi işleteceğiz. Bize verilen alan üzerine kafemizi inşa edecek, dilediğimiz gibi dekore edebilecek ve müşteri çekmeye çalışacağız. Müşterilerimizin siparişlerini doğru ve hızlı bir şekilde yapmaya çalışacağımız oyunda güleryüzlü hizmet göstereceğiz.

Oyuncular ne kadar başarılı siparişleri tamamlarlar ise o kadar müşteri çekmeye devam edecekler. Kafemizden mutlu ayrılan müşteriler ticaret pirestijimizi artıracaklar. Tek oyunculu olarak oynanabilen yapımda benzersiz yemekler, tatlılar ve pastalar yapacak ve farklı ülkelerin tariflerini öğrenebileceğiz. Arkadaşlarda edinebileceğimiz yapımda en iyi şefler arasına katılabilmek için ter dökeceğiz. Çeşitli etkinlikler ile ödüller kazanabilecek ve bunu kafemizde kullanabileceğiz.

21 Ocak’ta lansmana çıkan yapım, iki farklı mobil platformda oynanmaya başladı.

İyi eğlenceler dileriz.