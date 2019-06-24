Zombi istilasına uğramış karmaşık yollardan ve labirentlerden oluşan zorlu parkurlarda yarışarak çeşitli görevler üstleneceğiniz ve aksiyon dolu anlar geçireceğiniz The Crossing Dead, Ücretsiz olarak hizmet veren ve 1 milyondan fazla oyun sever tarafından keyifle oynanan eşsiz bir oyundur.

Basit ama eğlendirici grafikleri ve komik karakterleri ile dikkat çeken bu oyunda yapmanız gereken, seçtiğiniz karakter ve silah ile parkurlarda ilerleyerek karşınıza çıkan zombileri öldürmek ve hızla hedefe doğru ilerlemektir. Oyundaki karakterlerin tamamı farklı renge ve şekle sahip bloklardan tasarlanmıştır. Komik zombi karakterleri ile mücadele ederek macera dolu görevlere atılabilir ve puan toplayarak yeni bölümlerin kilidini açabilirsiniz. Sürükleyici ve keyif verici sıra dışı bir oyun sizleri bekliyor.

Oyunda zombilere karşı kullanabileceğiniz av tüfeği, lazer tabancası, makineli tüfek, roket atar, elektrikli testere ve daha onlarca ölümcül silah bulunmaktadır. Dilediğiniz silahı seçerek parkura başlayabilir ve macera dolu anlar geçirebilirsiniz.

Android ve İOS işletim sistemlerine sahip tüm cihazlardan sorunsuz bir şekilde oynayabileceğiniz The Crossing Dead, ücretsiz olarak sunulan kaliteli bir oyundur.