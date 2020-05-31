Vladimir Beletsky tarafından geliştirilen ve mobil platformda macera oyunları arasında yer alan The Mooseman oyunculara gerilim dolu anlar sunmaya devam ediyor.

Karanlık bir atmosfere ev sahipliği yapan The Mooseman ile oyuncular ilerlemeye dayalı bir atmosfer de mücadele edecekler. Birbirinden farklı içerikleri deneyimleme fırsatı bulacak olan oyuncular birbirinden zorlu bulmacaları çözerek macera dolu dünyada ilerlemeye çalışacaklar.

Farklı görevleri de yapacağımız oyun içerisinde gerilim dolu bir ilerleyiş yer alıyor.

Oldukça gerilim yüklü yapısı ile oyuncuları meraklandırmayı başaran yapım zengin içeriği eşliğinde hem Android hem de iOS platformunda lansmana çıktı.

Oynaması ücretsiz olarak yayınlanan yapım şuana kadar 100 binden fazla oyuncu tarafından oynanmayı başarırken, oyuncu incelemelerinde ise 4.3 gibi bir değerlendirme aldı.