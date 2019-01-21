The Walking Zombie 2, zombilere karşı hayatta kalmaya çalıştığınız FPS türünde sürükleyici bir mobil oyun. İnsanlar ve hayvanları zombiye dönüştüren virüse karşı bağışıklığı olan tek kişi olarak dünyayı saran yürüyen ölüleri durdurmalısınız. Tek başınıza zombi ordusuna karşı mücadele etmeye hazır mısınız?

Modern poly (poligon) stili grafiklere sahip olan zombi oyunu The Walking Zombie 2, hayatta kalma rpg ve birinci şahıs nişancı türünü harmanlayan, birkaç farklı hikayeye sahip bir yapım olarak karşımıza çıkıyor. İlk olarak Android platformunda indirilebilir olan oyunda dünyada belki de tek dönüşmemiş insan olarak zombilere karşı yaşam mücadelesi veriyorsunuz. Silah bakımından şanslısınız. Daha da güzeli; zombiler sonsuz değil. Çok sayıda görev ve yan görev var. Görevleri tamamladıkça seviye atlıyor, yeni silah ve hayatta kalmayı başarabilen birileriyle iletişime geçmek için de kullanabileceğiniz ekipmanların kilidini açıyorsunuz.

The Walking Zombie 2 Özellikleri: