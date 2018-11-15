The World 3: Rise of Demon, canavarları avladığınız aksiyon rol yapma oyunu. Şeytani güçlerle savaşmaya dayalı oynanış sunan, karanlık dünyada geçen mobil rpg oyunları seviyorsanız Android telefonunuza indirip oynamanızı isterim. İndirmesi de oynaması da ücretsiz ve sadece 25MB boyuta sahip.

100MB altı kaliteli grafikler sunan hızlı tempolu oynanışa sahip ender yaratıklı, şeytanlı rpg oyunları arasında The World. The World 2’nin devam oyunu ancak serinin önceki oyunlarını oynamamış olsanız da bu yapımdan keyif alırsınız. Mutlak bir karalığın olmadığı ancak iblislerin de yaşadığı, hiç kimsenin kötülükle doğmadığı lakin satılmış ruhların çoğunlukta olduğu, insanların şeytana dönüşebildiği bir dünyadasınız. Böylesine bir dünyada tek başınıza savaştığınızı düşünün… Çok sayıda farklı epik boss ile savaşacaksınız. Boss’ların yıkıcı saldırılarını geri çevirmenizi sağlayan kombo kırma sistemi gibi benzer oyunlarda olmayan özellikleri deneyimleyeceksiniz.