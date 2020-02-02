İlginç minik savaşçıları yöneterek uçsuz bucaksız bir platformda ilerleyerek düşman birliklerini etkisiz hale getirmek için mücadele edeceğiniz Tiki Tag, mobil platformda Android işletim sistemine sahip tüm cihazlardan sorunsuz bir şekilde ulaşabileceğiniz ve bağımlısı olacağınız eğlenceli bir oyundur.

Basit ama bir o kadarda kaliteli grafikleri ve keyif verici ses efektleri ile dikkat çeken bu oyunda yapmanız gereken tek şey, minik savaşçılardan oluşan dev bir kabile kurarak etraftaki düğer kabilelerle savaşmak ve ganimet toplayarak yolunuza devam etmektir.

Karşı taraftan birini etkisiz hale getirdiğinizde kendi kabilinizdeki kişi sayısı artar ve daha da güçlü bir orduya sahip olursunuz.

Kaktüslerle ve çeşitli tuzaklarla donatılmış karanlık savaş meydanında ilerleyerek düşman kabilelerin yerini tespit etmeli ve onlarla savaşarak kabilenizdeki asker sayısını artırmalısınız.

Seviye atladıkça kabilenizdeki savaşçıların özellikleri artar ve daha da güçlenirler.

Kabile savaşlarına katılacağınız ve aksiyon dolu anlar yaşayacağınız sürükleyici bir oyun sizleri bekliyor. Ücretsiz olarak hizmet veren ve binlerce oyun tutkunu tarafından tercih edilen Tiki Tag, ilginç bir oyun olarak dikkat çekmektedir.