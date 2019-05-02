Onlarca farklı arabanın yer aldığı kalabalık trafiklerde arabalara dokunarak birbirlerine çarpmalarını sağlayabileceğiniz ve kaza yaptırarak trafiği sıkıştırabileceğiniz Tiny Cars Fast Game, mobil platformda klasik oyunlar arasında kendisine yer bulan ve geniş oyuncu kitlesi ile dikkat çeken kaliteli bir oyundur.

Renkli grafikleri ve kaliteli ses efektleri ile oyun tutkunlarına sıra dışı bir deneyim yaşatan bu oyunda yapmanız gereken tek şey, trafikte bulunan araçlara dokunarak onların kaza yapmalarını sağlamak ve trafiği kilitleyerek puan kazanmaktır. Kazandığınız puanlarla farklı araçların kilidini açabilir ve daha kalabalık bir trafik oluşturabilirsiniz. İlginç konusu ve eğlenceli bölümleri ile sıkılmadan oynayabileceğiniz ve stres atabileceğiniz eşsiz bir oyun sizleri bekliyor.

Oyunda farklı renkte ve modelde birbirinden güzel onlarca araç yer almaktadır. Araçlara dokunarak birbirlerine çarpmalarını sağlamalı ve seviye atlayarak yeni arabaları satın almalısınız.

Hem Android, hem de İOS sürümleri ile iki farklı platformdan rahatlıkla erişebileceğiniz Tiny Cars Fast Game, ücretsiz olarak hizmet veren kaliteli bir oyun olarak ön plana çıkıyor.