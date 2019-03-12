Android ve İOS işlemci içeren tüm cihazlardan kolaylıkla indirebileceğiniz ve hiçbir ücret ödemeden sahip olabileceğiniz Tiny Dragons, birbirinden sevimli onlarca ejderha ile macera dolu anlar yaşayabileceğiniz kaliteli bir oyundur.

Etkileyici grafikleri ve keyif verici müzikleri ile dikkat çeken bu oyunda amaç, farklı şekillerden oluşan blok yığınları arasından aynı olanları eşleştirmek ve şehri yeniden inşa etmek için çeşitli eşyaların kilidini açmaktır. Farklı meyve ve sebze şekillerinden oluşan bloklardan aynı olan 3 şekli eşleştirerek, seviye atlayabilir ve şehri oluşturacak öğelere ulaşabilirsiniz. Minik ejderhalarla macera dolu bir serüven sizleri bekliyor.

Oyun içerisinde onlarca farklı ejderha figürü ve size rehberlik yapabilecek bilge bir karakter yer almaktadır. Eşleştirmeleri hızlı ve doğru bir şekilde tamamlayarak ejderha yumurtalarını toplamalısınız. Bu sayede birçok ejderhaya sahip olabilir ve şehri düzenlerken onlardan yardım alabilirsiniz.

Mobil platformda klasik oyun kategorisinde yer alan ve binlerce oyun tutkunu tarafından keyifle oynanan Tiny Dragons, eğlenceli yapısı ve sürükleyici özelliği ile farklı bir deneyim kazanabileceğiniz eşsiz bir oyundur.