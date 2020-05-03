JoyPac tarafından geliştirilen ve oynaması ücretsiz olarak hem Android hem de iOS platformlarında yayınlanan Tofu Girl oyunculara eğlenceli anlar sunmaya devam ediyor.

Oldukça basit bir oynanış sistemine sahip olan Tofu Girl sadece dikkat gerektiriyor. Karakterimiz ile zıplayarak tırmanmaya çalışacağımız oyunda ayaklarımızın altına bazen hediye paketleri bazen peynir kalıpları bazen de farklı türde nesneler gelmeye devam edecek.

Oyun içerisinde yukarı doğru zıplayarak karakterimizi dengede tutmaya çalışacak ve aşağı düşmeden çıkabildiğimiz kadar yükseğe çıkmaya çalışacağız.

Bazı ses efektleri ile oyunculara eğlenceli dakikalar da sunan yapım, aksiyondan ve gerilimden uzak yapısı ile oyuncularına keyifli dakikalar yaşatıyor.

Rengarenk içeriklerine ek olarak basit grafiklere de ev sahipliği yapan Tofu Girl 1 milyondan fazla oyuncu tarafından oynanmaya devam ediliyor.