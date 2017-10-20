Tough Jumping 2, Android platformuna özel çıkış yapan bağımlılık yapıcı ve eğlence dolu macera oyunu. Fantastik dünyanın kapılarını aralayan yerli yapım, platform oyunları ile iki boyutlu zıplama oyunlarını başarılı şekilde harmanlayan yapıda hazırlanmış. Sadece baştan oluşan birbirinden ilginç görünümlü, eşsiz yeteneklere sahip karakterleri tuzaklarla çevrili platformda ilerletmeye çalışıyorsunuz. Puan kazandıkça daha da oynamak isteyeceğiniz bir mobil oyuna kendinizi hazırlayın.

Sarı göz, uzaylı, neşeli, hakim, testere gibi her biri ayrı hız, zıplamaya sahip karakterleri kontrol ettiğiniz oyunda zıplayarak ilerliyorsunuz. İçerisinde bulunduğunuz platform katlara ayrılmış ve her katta sizi bekleyen bir tehlike var. Kimi zaman canlı kimi zaman da asla değmemeniz gereken engelleri sadece zıplayarak aşabiliyorsunuz. Hiçbir silahınız yok. Karakterinizi zıplatmazsanız dümdüz kayarak engele doğru gidiyor. Engeller aşmak yeterince zorken bir de işin içine altınlar giriyor. Yeni karakterle tanışmak istiyorsanız altınları toplamak durumundasınız.

Oyundaki objelerden de kısaca bahsetmek istiyorum. Sarı kalkan size 3 saniyeliğine ölümsüzlük sağlarken, Kırmızı kalkanla ölümsüzlüğünüz 5 saniye sürüyor. Yeşil kalkanı alırsanız 10 saniyeliğine ölümsüz oluyorsunuz. Mıknatıslar çevrenizdeki her şeyi çekerek size büyük kolaylık sağlıyor.