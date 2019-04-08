Tower Breaker - Hack & Slash

Bir şeytan ol ve tüm kuleleri fethet. Hamleni yap, savunmanı gerçekleştir ve en sonunda saldırı kozunu oyna. Unutma her şeyin sonunda düşmanı patlatacak ve onu öldürecek duruma gelmelisin. Basit ve eğlenceli aksiyon oyunu "Tower Breaker"da vurun, kırın, parçalayın ve düşmanları katledin.

Güçlü bir savaşçının düşman ordularını ezmesine yardım edin. Kulenin tepesine ulaşın ve bu kahraman ile birlikte düşmanlara meydan okuyun. Düşük seviyelerden yola çıkın ve güçlü bir kılıç ve eşsiz becerilerle düşmanları yok edin. Kupaları topla, kıyafeti, kalkanları ve kılıçları geliştir.

Tower Breaker Özellikleri