Tower Color, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz eşsiz bir mobil beceri oyunu olarak ön plana çıkıyor.

Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz harika bir mobil beceri oyunu olarak ön plana çıkan Tower Color, becerilerinizi sınayabileceğiniz bir oyundur. Renkli görselleri ve sürükleyici atmosferiyle dikkat çeken oyunda yüksek puanlara ulaşmalısınız. Zorlu seviyeleri de tamamlamanız gereken oyunda yükseklere tırmanmalısınız. Kuleleri vurarak ilerlediğiniz oyunda oldukça basit bir oynanış yer alıyor. Çocukların da beğenerek oynayabileceğini düşündüğüm Tower Color, arkadaşlarınıza meydan okuyabiliyorsunuz. Bu tarz oyunları seviyorsanız Tower Color oyununu kaçırmayın.

Tower Color oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.