Tower Fortress, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir aksiyon oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Heyecanlı sahnelerin yer aldığı oyunda düşmanların üstesinden geliyor ve yüksek puanlara ulaşmaya çalışıyorsunuz.

Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz keyifli bir aksiyon oyunu olan Tower Fortress, zorlu bölümlerin yer aldığı bir platform oyunudur. Oyunda birbirinden güçlü düşmanların üstesinden gelmeye ve yüksek puanlara ulaşmaya çalışıyorsunuz. Mistik bir atmosfere sahip olan oyunda garip yaratıklar da yer alıyor. Retro tarzında piksel grafiklerle donatılmış olan oyunda dikkatli olmanız da gerekiyor. Birbirinden farklı dünyalarda oynayabileceğiniz oyunda harika deneyimler edinebiliyorsunuz. Farklı yeteneklerinizi de açığa çıkarabileceğiniz oyunu mutlaka denemelisiniz. Can sıkıntınızı geçirmek için oyun arayışındaysanız Tower Fortress tam size göre diyebilirim. Birbirinden güçlü silahları da kullanabileceğiniz oyunda sürükleyici bir kurgu bulunuyor.

Tower Fortress oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.