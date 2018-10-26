Tower Power - Flick 'Em Up Tower - Building Shooter, giderek yükselttiğiniz kule üzerinde gökyüzündeki hedefleri vurduğunuz aksiyon yüklü bir mobil oyun. İlk olarak Android platformunda indirilebilir olan oyunda kötü kuşlar tarafından kaçırılan arkadaşlarınızı kurtarmaya çalışıyorsunuz. En yüksek kuleyi inşa edip tüm arkadaşlarınızı kurtarmalısınız.

Animasyonların göze çarptığı rengarenk görseller sunan oyunda arkadaşları çirkin, pis kuşlar tarafından kaçırılmış sevimli karakterlere yardımcı oluyorsunuz. Semalarda özgürce uçan kuşları bulmak için kule inşa ediyor, bir yandan kulenizi göklere çıkartırken diğer yandan arkadaşlarınızı tutan kuşlara karşı savaş veriyorsunuz. Kötü kuşlara top, yıldız, baloncuk, kara delik, ateş fırlatabiliyorsunuz. Çalınan mücevherleri geri alarak hem yeni karakterler kazanıyor hem de kulenizi daha da yükseltiyorsunuz.

Tower Power Özellikleri: