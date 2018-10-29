Mobil klasik oyunlar arasında yer alan Town Story ile hem şeker patlatacak hem de kendi evimizi tasarlayacağız.

Magic Seven tarafından geliştirilen ve yayınlanan Town Story rengarenk bir dünyayı bizlere sunuyor. Mobil klasik oyunlar arasında yer alan yapım da yüzlerce farklı boyuta sahip olan bulmacaları çözmeye çalışacağız. Oldukça sağlam grafiklere sahip olan yapım da bahçemizi ve evimizin çevresini dilediğimiz gibi dekore edebileceğiz.

İnanılmaz yaratıcı içeriklere sahip olan mobil klasik oyunu eğlenceli oynanış mekanikleri ile de beğenileri topluyor. 500 binden fazla oyuncu tarafından mobil cihazda oynanan yapım dünya çapında da oldukça popüler. En popüler dekarasyon oyunlarından birisi olan Town Story ile renkli bir dünyaya adım atacağız.

Google Play’de 4.7 gibi bir inceleme puanına sahip olan başarılı oyun ülkemiz oyuncuları tarafından da keyifle oynanıyor.

Town Story tamamen ücretsiz bir mobil klasik oyundur.

İyi eğlenceler dileriz.