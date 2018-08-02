Tricky Tube, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz zevkli ve eğlenceli bir mobil beceri oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Engelleri aşarak yüksek skorlara ulaşmanız gereken bir oyun olarak dikkat çeken Tricky Tube ile telefona kitlenebiliyorsunuz.

Reflekslerinizi sınayabileceğiniz eğlenceli bir mobil beceri oyunu olarak karşımıza çıkan Tricky Tube, zorlu bölümleri tamamlayıp yüksek puanlara ulaşmaya çalıştığınız bir oyundur. Bağımlılık yapıcı etkisiyle dikkat çeken oyunda tek yapmanız gereken şey, topu kontrol edip engellerin arasından ilerlemek. Bu tarz basit oyunları seven herkesin telefonunda mutlaka yer alması gereken bir oyun olarak nitelendirebileceğim Tricky Tube, sizleri bekliyor. Renkli atmosferi ve sürükleyici etkisiyle de ön plana çıkan Tricky Tube, eşsiz kurgusuyla arkadaşlarınıza da meydan okumanıza izin veriyor. En uzun mesafeyi katetmeniz gereken Tricky Tube, oyununu sakın kaçırmayın.

Tricky Tube oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.