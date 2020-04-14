TRT Animasyon Stüdyosu uygulaması ile Android cihazlarınızdan animasyonlar oluşturabiliyorsunuz.

4 yaş ve üzeri çocukların kullanabileceği TRT Animasyon Stüdyosu uygulamasında, çocuklar kendi çizgi filmlerini oluşturarak hikayelerini anlatabilme kabiliyetine kavuşabiliyorlar. Çocukların arka planlar, objeler ve aksiyonları kullanarak ve biraz da hayal gücünü katarak birbirinden ilginç animasyonlar oluşturabileceği TRT Animasyon Stüdyosu uygulamasında, animasyonlara kendi seslerinizi ekleyebileceğiniz gibi müzik ve doğa sesleri de ekleyebiliyorsunuz.

Çocukların sanatsal gelişimini ve yaratıcılığını artırmayı amaçlayan TRT Animasyon Stüdyosu uygulamasında kurgulama, içerik üretme, hikaye anlatımı, hayal gücü zenginliği, teknolojik araç kullanım kabiliyeti ve yaratıcılık gibi kazanımlar bulunuyor. Reklamsız ve çocukların güvenle kullanabileceği bir uygulama olarak öne çıkan TRT Animasyon Stüdyosu uygulamasını ücretsiz olarak indirebilir, çocuklarınızla eğlenceli ve eğitici zaman geçirebilirsiniz.