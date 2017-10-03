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TRT Hayri Uzayda 1.0 (Android)
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TRT Hayri Uzayda

1.0
Android
TRT Hayri Uzayda
ÜCRETSİZ
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Erkan Calp
Erkan Calp

Uzayın derinliklerinde şanlı Türk bayrağımızı dalgalandırıyoruz.

TRT Hayri Uzayda, 6 yaş ve üzeri çocukların oynayabileceği eğitici uzay oyunu. Çocuklara gezegenleri, yıldızları, güneş sistemini ve daha birçok gök cismini öğreten, animasyonların ön plana çıkarıldığı harika bir Android oyunu. Telefon ve tabletinizde oyun oynayan çocuğunuz veya küçük kardeşiniz varsa onun için gönül rahatlığıyla indirebilirsiniz.

TRT Çocuk’un tüm oyunları gibi çocuk psikologları ve öğretmenler eşliğinde geliştirilmiş, çocuklara yeni beceriler kazandıran, oynaması basit bir oyun TRT Hayri Uzayda. Adından da tahmin edeceğiniz üzere oyunun baş karakteri Bizim Rafadan Tayfa ekibinden tanıdığımız Hayri. Uzayın derinliklerinde şanlı Türk bayrağımızı dalgalandıran astronotumuzu oralarda elbette yalnız başına bırakmıyoruz.

Çizgi film stili görsellere sahip olan uzay oyununda uzay gemimizle gösterilen noktaya ulaşmaya çalışıyoruz. Gittiğimiz yöne doğru yeşil ve kırmızı renge bürünen üç ok işaretini takip etmemiz yeterli oluyor. Uzayda gezerken başta da dediğim gibi komşu gezegenler, gök cisimleriyle karşılaşıyor, onları tanıyoruz.

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