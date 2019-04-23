Çeşitli engeller ve deliklerle dolu bir tünelde topla birlikte ilerleyerek puan toplayabileceğiniz ve yeni rekorlar elde edebileceğiniz Tunnel, yüz binden fazla oyun severin keyifle oynadığı sıra dışı bir oyundur.

Renkli grafikleri ve keyif verici ses efektleri ile dikkat çeken bu oyunda yapmanız gereken, topun kontrolünü sağlayarak tünelde hızla ilerlemek ve karşınıza çıkan engelleri aşarak olabildiğince puan toplamaktır. Tünelde dikkatlice ilerlemeli ve hızlı düşünme yeteneğinizi kullanarak engellerden kaçmalısınız. Belirli bir süre ilerledikçe renkler değişmekte ve git gide oyun hızlanmaktadır. Tünelde yer alan deliklere ve hareket eden bloklara dikkat ederek hızla ilerlemeli ve yüksek puanlara ulaşmalısınız. Sürükleyici özelliği ve macera dolu bölümleri ile eşsiz bir deneyim yaşayacağınız eğlenceli bir oyun sizleri bekliyor.

Oyunda rengarenk tüneller ve birbirinden güzel desenlere sahip onlarca farklı top yer almaktadır. Engelleri aşarak puan biriktirebilir ve topladığınız puanları kullanarak yeni topların kilidini açabilirsiniz. Hem Android, hem de İOS sürümleri ile iki farklı platformda oyuncularla buluşan Tunnel’e ücretsiz olarak ulaşabilir ve eğlenceli anlar geçirebilirsiniz.