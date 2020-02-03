Helikopterinizle uçakları, tankları, gemileri ve daha onlarca savaş unsurunu vurarak zorlu görevleri yerine getireceğiniz TWIN COBRA classic, mobil platformda arcade oyunları kategorisinde kendisine yer bulan ve ücretsiz olarak hizmet veren bağımlılık yapıcı bir oyundur.

Basit ama ayrıntılı grafik tasarımı ve sürükleyici savaş senaryoları ile oyun severlere sıra dışı bir deneyim kazandıran bu oyunda yapmanız gereken tek şey, uçak gemisinde yer alan savaş helikopterinin kontrolünü ele geçirerek düşman donanmalarını tek tek vurmak ve görevleri tamamlayarak yeni savaş aletlerinin kilidini açmaktır.

Savaş helikopterini parmağınızla çeşitli yönlere çevirerek hareket ettirebilir ve ateş butonlarını kullanarak düşmanlarınıza çeşitli bombalar fırlatabilirsiniz.

Oyunda savaş alanlarında gizlenmiş onlarca farklı donanım ve ödül yer almaktadır.

Ayrıca size karşı savaşan tank, uçak, helikopter, roket atar, uçak savar ve daha onlarca düşman donanması bulunmaktadır.

Android ve İOS işletim sistemlerini içeren tüm cihazlardan kolaylıkla erişeceğiniz TWIN COBRA classic ile sizde kendi savaş helikopterinizi yöneterek aksiyon dolu anlar geçirebilir ve yeni deneyimler edinebilirsiniz.