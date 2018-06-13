Unchained: You can never escape

Burada neden sıkıştığını biliyor musun? Sen deney için bir örneğisin. Senin hakkında bildiğim tek şey bu. Ama, buradan çıktıktan sonra, daha fazlasını araştıracaksın. Seni buraya kim, neden soktu? Tüm bunları araştıracak ve gizemli olayların sır perdesini aralayacaksın.

Gizemli bir macera oyunu olan Unchained'de odalar arasında geçiş yapıyor ve kendinizi kurtarmaya çalışıyorsunuz. Kilitli kaldığınız bu evde ipuçlarını araştırın, haritaları, anahtarları ve diğer eşyaları çözümleyin ve kaçın. Sizin yanınızda olan yardımcıyı dinleyin ve dediklerini uygulamaya çalışın.

Ayrıca buraya kapatılan ilk kişinin siz olmadığını unutmayın. Daha önceki kişiler kaçmayı başaramadı ancak bu size engel olmamalı. Bu kilitli kapı, yüzleşmek zorunda olduğunuz çalışmaların sadece en küçük kısmı. Bu yüzden kolayca pes etmeyin!