UNO!, dünyanın en çok oynanan kart oyunlarından Uno’yu mobilde de oynamak isteyenler için özel sürüm. Amerika’da olduğu kadar ülkemizde de oynanan popüler kart oyununun mobil platforma uyarlanan sürümü her seviyede oyuncuya açık. Uno’nun kurallarını bilen ancak acemi olan oyunculardan Uno kart oyununu çok iyi oynayan oyuncuların herkes, bir araya geliyor.

İster evde ister dışarıda oynayabileceğiniz hızlı çabuk mobil oyunlardan biri UNO!. Klasik kart oyununun mobil cihazlarda oynanabilir sürüme ücretsiz erişmek harika. Yüksek seviyede grafiklere sahip olmadığından her Android telefonda çalışan, akıcı oynanış sunan UNO!, hem yeni başlayanlar hem de süper bilenler için farklı oyun modları sunuyor. Klasik UNO kurallarıyla oynanan hızlı oyundan arkadaşlarınızı davet edip kendi kurallarınızla oynayabileceğiniz oda moduna, bir arkadaşınızla/partnerinizle birlikte 2’ye 2 online oynamaktan harika ödüller kazanacağınız turnuva ve özel etkinliklere birçok online mod sizi bekliyor. Hangi modda oynarsanız oynayın rakipleriniz gerçek oyuncular. Bu arada oyun oynarken sohbet de edebiliyorsunuz.