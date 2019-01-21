Hero Games imzası ile geliştirilen ve yayınlanan Utopia: Origin iki farklı mobil platform için yayınlandı.

Mobil macera oyunları arasında yer alan ve tamamen ücretsiz bir yapıya sahip olan Utopia: Origin oldukça renkli içeriklerden oluşuyor. Hayatımızı devam ettirmeye çalışacağımız oyunda bir maceraperesti canlandıracak ve ona yardım edeceğiz. Ağaçları keserek silahlar yapacak, taşları kırarak yapılar inşa edecek ve avlanarak beslenme ihtiyacımızı karşılamaya çalışacağız.

Üçüncü şahıs kamera açılarına sahip olan yapımda adeta bir yerli tipinde bir karakter karşımıza çıkacak. Oyun içerisinde kendimizi geliştirdikçe oyun fantastik bir boyut kazanacak. Devasa yaratıkların ve canavarların yer aldığı yapımda onlar ile savaşacak ve mağlup etmeye çalışacağız. Karakterimizi geliştirerek daha etkili bir hale getireceğimiz yapımda oyuncular farklı beceri ve yetenekler de kazanabilecekler.

Keşfetmeye dayalı bir dünyanın yer aldığı yapımda bizleri zengin bir içerik bekliyor olacak.

İyi oyunlar dileriz.