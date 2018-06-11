Versus Fight, sıra tabanlı oynanış sunan mobil dövüş oyunu. Silahlarını kendimiz üretebildiğimiz ilginç isimli fantastik karakterlerin yer aldığı harika bir online dövüş oyunu. Mobil cihazınızda dövüş oyunlarına yer veriyorsanız klan savaşlarının da yapıldığı bu yapıma bir şans vermelisiniz. Karakter ve arenaların görünümü etkileyici olmakla birlikte karakterlerin sayısı bir hayli fazla ve klan savaşları muhteşem!

İlk olarak Android platformunda indirilebilir olan dövüş oyununda her biri kendine özgü yeteneklere sahip, geliştirilebilir 12 karakter yer alıyor. Beyin ve kas gücünü bir arada bulunduran Heap, zehir saçan Acidburn, kılıç ustası Animaya, iri kıyım Guard, uzay kolonisinin lideri olduğu söylenen Queen, savaş robotu Titan, özel karakterler arasında. Maç kazandıkça sadece karakterinizin özellikleri ve görünümü değil, rütbeniz ve liginiz de yükseliyor. Dilerseniz iki klanın ölümünü kapıştığı, savaşarak düşman kulelerini ele geçirmeye dayalı klan savaşlarına da girebiliyorsunuz.