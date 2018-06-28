Versus Pixels Battle 3D, devasa çok oyunculu bir çevrimiçi aksiyon oyunudur. Başarılı silah sistemi, farklı farklı haritalar ve geniş oyuncu kitlesiyle başarısını kanıtlayan oyunda arkadaşlarınızla birlikte takım olup düşmanları öldürebilirsiniz. Artık dünyadaki herhangi biriyle savaşmak için mükemmel bir fırsatınız var.

Çevrimiçi arkadaşlarınız veya diğer oyuncularla büyüleyici dinamik üçüncü şahıs nişancı oynayabileceğiniz bu oyunda takımınızdaki arkadaşlarınızla bir araya gelin, klan yaratın ve dinamik savaşlarda ortaklık kurun. Ayrıca silah satın al, yükselt, karakterinin görünüşünü değiştirin.

Dört kişilik iki takımın kapıştığı bu aksiyon oyununda basit kontroller sayesinde bolca eğlenecek ve düşmanları öldüreceksiniz. Hadi hemen indirin ve namlunuzu düşmana doğrultun!