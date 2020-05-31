Gogii Games Corp tarafından geliştirilen ve oynaması ücretsiz olarak hem Android platformunda hem de iOS platformunda yayınlanan Virtual Families: Cook Off, aksiyon oyunları arasında yer alıyor.

Aksiyondan ziyade simülasyon oyunu olarak oynanabilen Virtual Families: Cook Off’da birbirinden güzel yemekler yaparak ailemizin karnını doyurmaya çalışacağız.

Titizlikle hazırlanmış olan grafikler eşliğinde eğlenceli anlar yaşayacağımız oyun içerisinde birbirinden farklı zorlu seviyeler karşımıza çıkacak. Birbirinden farklı tarifleri yapmaya çalışacağımız oyun da farklı görev seçenekleri de yer alacak.

Oyuncular belirtilen görevleri başardıklarında çeşitli bonuslar ve ödüller kazanabilecek, oyun içerisinde kazandıkları içerikleri değerlendirebilecekler.

Mobil platformda oyuncular tarafından oldukça beğenilen ve 1 milyondan fazla oyuncu tarafından oynanmaya devam edilen Virtual Families: Cook Off yeni oyunculara ulaşmaya devam ediyor.