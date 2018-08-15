Wagers of War, stratejik düşünerek ilerleyebileceğiniz gerçek zamanlı çok oyunculu toplanabilir kart oyunu. iOS platformunun ardından Android platformuna giriş yapan online kart oyununda sadece gerçek oyuncular karşı karşıya geliyor, mücadele ediyor. İndirmesi de oynaması da ücretsiz olan bu yapımı dinamik kartlarla süslü savaş - strateji mobil oyunları severlere tavsiye ederim.

Gerilim seviyesinin yüksek olduğu stratejik rekabetçi kart savaş oyununun görselleri de çarpıcı. Özellikle animasyonların etkileyici olduğunu belirtmem gerek. Rengarenk ve etkileşimli arenalarda kartlarınızı oyun alanına sürükleyip bırakarak mücadeleyi gerçekleştiriyorsunuz. Elinizde klasik iskambil kartları var lakin her bir kartın ayrı gücü var. Savaş esnasında açığa açığa çıkıyorlar. Seri ataklarla rakibinizin avatarını paramparça yapmaya çalışıyorsunuz. Süre kısıtlaması yok lakin maçlar hızlı tempolu.

Wagers of War Özellikleri: