Hem Android hem de İOS sürümleri ile iki farklı platformda oyun severlerin hizmetine sunulan Wall breaker2, çöp adam karakteri ile küp blokları kırarak puan toplayabileceğiniz kaliteli bir oyundur.

Basit ve eğlenceli grafikler ile donatılmış bu oyunda amaç, çöp adamla karşınıza çıkan tüm objeleri kırarak puan toplamak ve yeni bölümlerin kilidini açmaktır. Parkurlarda yukardan düşen blokları yumruk atarak parçalamalı ve yolunuza devam etmelisiniz. Seviye atladıkça daha zor parkurlarda yarışabilir ve özel güçlerden faydalanabilirsiniz.

Oyun içerisinde kullanabileceğiniz çeşitli çöp adam karakterleri yer almaktadır. Küp bloklardan oluşan engelleri kırmak için olabildiğince sert yumruklar atmalı ve karakterlerin farklı özelliklerinden faydalanmalısınız. Size verilen görevleri tamamlayarak seviye atlamak için yeterli puanı toplayabilir ve duvarları kırmak için özel güçler edinebilirsiniz. Aksiyon ve maceraya doyacağınız sıra dışı bir oyun sizleri bekliyor.