Farklı özelliklere ve donanımlara sahip onlarca arabadan dilediğinizi kullanarak rakiplerinizle kıyasıya bir mücadele içine girebileceğiniz War Cars: Epic Blaze Zone, mobil platformda aksiyon oyunları arasında yer alan eşsiz bir oyundur.

Çarpıcı grafikleri ve kaliteli ses efektleri ile oyun severlere sıra dışı bir deneyim sunan bu oyunda amaç, farklı silahlara ve savaş aletlerine sahip arabaları kullanarak rakiplerinizle yarışmak ve arabalarını parçalayarak yarışları kazanmaktır. Her arabanın kendine has özellikleri ve silahları vardır. Yarışları kazandıkça daha güçlü arabalar satın alabilir ve karşınızdaki arabayı yerle bir edebilirsiniz. Aksiyon dolu bölümleri ve sürükleyici özelliği ile benzersiz bir oyun sizleri bekliyor.

Oyunda birbirinden güzel onlarca araba bulunmaktadır. Arabalarda kılıç, balta, balyoz, testere, taramalı, füze, roket ve daha birçok farklı savaş aleti bulunmaktadır. Rakiplerinizle savaşarak arabalarını parçalamalı ve seviye atlayarak yeni araçların kilidini açmalısınız.

Android işletim sitemini içeren tüm cihazlardan kolaylıkla ulaşabileceğiniz ve ücretsiz olarak indirebileceğiniz War Cars: Epic Blaze Zone, eğlenceli bir yarış oyunu olarak öne çıkıyor.